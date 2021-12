Dopo l'esonero di Luca Gotti, l'Udinese è alla ricerca di un nuovo allenatore. Nel frattempo, come anticipato ieri la società ha sceltocome tecnico ad interim per la gara con il Milan. Ecco l'annuncio in una nota ufficiale del club: "Udinese Calcio comunica di aver affidato, ad interim, la guida tecnica della prima squadra a Gabriele Cioffi che dirigerà la squadra dalla panchina in occasione della partita contro il Milan.A Gabriele Cioffi un grande in bocca al lupo da parte di tutta l’Udinese Calcio".