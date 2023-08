, allenatore dell'Udinese, ha parlato in conferenza stampa dopo il ko contro la Juve: "Non mi è piaciuta la prima parte del primo tempo, mi fa arrabbiare non vedere le cose provate. La squadra ha calciato 18 volte in porta, 5 nllo specchio, ha calciato più corner della Juve, la prestazione l'hai fatta. Poi per vincere bisogna fare gol e stare attenti. Da metà primo tempo abbiamo fatto ciò che dovevamo, il secondo lo abbiamo fatto molto meglio, ma non dobbiamo farlo sul 3-0, ma subito. Mi fa incazzare, non aspetti di prendere lo schiaffo, ma lo dai. Ma c'è ancora tempo davanti, ci sono ancora 10 giorni davanti di questo maledetto mercato, perché poi delle cose le paghi, c'è da lavorare. Questa Serie A è tosta e i nuovi si devono inserire. I nuovi sono tutti ragazzi con qualità. Diciamo che abbiamo anche problemi: si è fatto male Masina dietro, ma Kabasele è affidabile. Non è semplice catapultarsi in Serie A, devi trovare tempi, simbiosi, meccanismi.? Paghi diverse cose, questo dico. Rispetto a Zarraga è un giocatore diverso, ti dà tiro, cambi di gioco, qualità. ABbiamo perso contro la Juve, qua nessuno è contento e stasera non si dorme, ma domani ripartiamo dalle cose buone e da quelle da migliorare. Lazar quando è arrivato era criticato, ora è fondamentale e speriamo non vada via. Io lo odio questo mercato, sono d'accordo con. Non voglio essere maleducato, ma mi sta sulle palle. E' difficile lavorare così, ma dobbiamo accettarlo. C'è lavoro dietro, non è uno scherzo, ci va tempo e pazienza, non è che un giocatore arriva, lo metti dentro e suona. E poi spero finisca questo scambio di merci e di mercanti.Abbiamo spinto poco sugli esterni, abbiamo speso tanti giorni a preparare cose che poi non abbiamo fatto. Il secondo tempo poi giochi così perché hai concetti e idee, sei preparato. Il calcio poi è semplice, non c'è tanto da inventare: dobbiamo fare quello che proviamo. Anche perché quando poi siamo andati oltre la Juve anche loro hanno sofferto.Le? Abbiamo avuto giocate interessanti Beto-Thauvin il primo tempo, iniziato a calciare da fuori area Walace e Lovric, abbiamo calciato soprattutto nel secondo tempo, tanti calci d'angolo, chiaro che con Samardzic è diverso. Le cose buone ci sono state, se no non calci così tante volte contro la Juve, poi abbiamo concesso troppo.