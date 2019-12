Solo un calciatore dell'Udinese ha già segnato contro la Juventus in carriera. Si tratta di Kevin Lasagna, attaccante dei friulani che andò in gol contro i bianconeri nella sconfitta per 4-1 nella gara di ritorno dello scorso campionato, giocata all’Allianz Stadium. Oggi in conferenza stampa Maurizio Sarri ha messo in guardia i suoi giocatori esaltando le qualità sia degli attaccanti della squadra friulana. Sarri non li sottovaluta e i tre punti sono praticamente un obbligo.