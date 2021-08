Marco, portiere dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Udinese Tv dopo la vittoria in Coppa Italia contro l'Ascoli: "Sono molto contento della vittoria, mi sono trovato molto bene con i miei nuovi compagni e perciò direi che sono soddisfatto. Avere il pubblico è meraviglioso anche se ancora non sono moltissimi, ad ogni modo è stato bellissimo averli vicino e sentirli, non se ne poteva più del calcio senza tifosi. Il precampionato è fatto proprio per arrivare al meglio alle gare ufficiali e noi stasera abbiamo fatto vedere di essere a buon punto, abbiamo giocato contro una squadra ben organizzata e con buoni giocatori che ha disputato un'ottima partita.Certamente non sarà semplice giocare contro una squadra come la Juve ma una partita come quella di stasera fa bene al morale"