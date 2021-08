Il difensore dell'Udinese, Samir, è intervenuto ai microfoni del canale della società friulana al termine della partita contro la Juventus: "È bello cominciare così, ci tenevamo a questa partita e pensavamo sin da subito di portare a casa dei punti. All'inizio puntavamo alla vittoria ma non ci siamo riusciti, ad ogni modo questo è un punto importante che segna l'inizio della nostra avventura in questa stagione. Abbiamo dato tutto oggi, è stata una partita difficile soprattutto nel primo tempo quando la Juve ci ha messo in difficoltà, poi nell'intervallo il Mister ci ha dato qualche indicazione e nel secondo tempo siamo tornati in campo con un'altra mentalità. Non molliamo mai, qualcuno avrebbe potuto dire che sul 2 a 0 la partita fosse finita ma ora abbiamo una mentalità diversa e non molliamo mai fino all'ultimo. Questo deve essere il pensiero costante di chi indossa questa maglia. De Paul e Musso? Se ne sono andati due giocatori che hanno dato molto alla causa di questo club e volevo ringraziarli per tutto quello che hanno fatto, ora però abbiamo voltare pagina e pensare ai giocatori che abbiamo qua perché saranno loro che lotteranno fino alla fine. Avere il pubblico è sempre una spinta in più per noi e questo vale per il nostro pubblico in particolare. Ci sostengono sempre e per noi è fondamentale che anche loro siano sempre al nostro fianco fino alla fine. Intesa dei tre dietro? Io e Bram giochiamo insieme da molto tempo ormai ma anche Becao che è arrivato dopo si è integrato molto bene. Dobbiamo continuare a lavorare duro perché oggi abbiamo fornito davvero una bella prestazione e sento che siamo sulla strada giusta, dobbiamo continuare così"