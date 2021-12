Il Giudice Sportivo non ha deciso su Udinese-Salernitana, partita non giocata per la mancata presentazione della squadra ospite per alcuni casi di Covid rilevati nel gruppo squadra. La squadra di Colantuono - al centro anche della questione acquisizione - era stata fermata dalla Asl dopo i quattro contagi emersi nelle ore precedenti al match. Era stata paventata così la sconfitta per 3-0 a tavolino, visto che l'Udinese si era regolarmente presentata; ma la Salernitana aveva preannunciato ricorso, bloccando l'iter. Decisione quindi slittata, mentre la società granata ha comunicato oggi che "a seguito di ulteriori controlli effettuati in data odierna, un altro componente del gruppo squadra, già in quarantena, è risultato positivo al Covid-19".