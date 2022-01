Il Giudice Sportivo ha diramato un comunicato in cui ha assegnato la sconfitta 0-3 a tavolino per la Salernitana contro l'Udinese: la squadra granata,non si era presentata allo stadio a causa del Covid. Il Giudice Sportivo ha anche comminato 1 punto di penalizzazione in classifica, secondo le sanzioni previste dall'articolo 53 NOIF per la mancata disputa della gara in oggetto.