Intervistato da Tuttosport in occasione del 125° anniversario dell', Giampaoloha svelato anche un retroscena di mercato relativo a Totòe al "no" dell'attaccante alla. "Neanche io me l'aspettavo" ha raccontato il patron del club friulano. "Ricordo che il suo procuratore lo portò in ufficio e gli disse di stare attento, che la decisione che stava prendendo era irreversibile e avrebbe perso un'opportunità importante, anzi unica. Totò gli ha risposto: "Sto bene qui e rimango qui", senza alcuna pressione da parte nostra".