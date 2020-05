Giampaolo Pozzo, presidente dell'Udinese, ha parlato a Radio Uno della ripresa degli allenamenti in Serie A: "Nel calcio c'è individualismo ed egoismo, con qualcuno che vuole fare il furbo. Qualcuno gioca con il pallone e ne ho le prove, ma non voglio fare nomi per rispetto della categoria".



SULLA RIPRESA DELLA SERIE A - "Per essere coerenti, a mio avviso ci vorrebbe tutto il mese di giugno per gli allenamenti e a fine mese poi ripartire. Sono tre mesi che stiamo spostando tutto, potremmo trovare un accordo con la Uefa".