Roberto Pereyr, ex Juventus oggi all'Udinese, ha parlato nel prepartita di Sky Sport: "Dobbiamo arrivare a 40 punti, ce ne manca solo uno e sappiamo di affrontare una squadra molto forte. Noi abbiamo preparato la nostra partita, la vittoria di Benevento ci ha dato un po' di fiducia in più e speriamo di fare bene. Quest'anno abbiamo avuto un po' di sfortuna con gli infortuni ma abbiamo un gruppo di qualità che ci ha comunque permesso di fare bene. Sicuramente quella di stasera sarà una partita difficile, noi abbiamo bisogno di punti così come loro. Partiranno subito forte e faranno il possibile per cercare di prendere punti ma dobbiamo essere pronti".