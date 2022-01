Gabriele Cioffi, allenatore dell'Udinese, alla vigilia del match contro la Juventus ha parlato ai microfoni della tv del club: "Nove scudetti su dieci, vengono da una striscia di tredici risultati consecutivi. A mio avviso la parola fatica non esiste in squadre del calibro della Juventus. Sono guerrieri e mentalmente potrebbero giocare una partita al giorno. Ci aspettiamo una Juventus arrabbiata per la sconfitta in Supercoppa che partirà forte e che vorrà chiudere la gara subito".