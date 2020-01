Il portiere dell'Udinese Nicolas ha parlato ai microfoni di Udinese Tv, facendo un commento sulla sconfitta di ieri sera in Coppa Italia contro la Juventus. Ecco le sue parole, riportate dal sito della società friulana: "Fare di più? Sicuramente, soprattutto quando non giochi tanto e vuoi dimostrare qualcosa. Sapevamo che questa fosse una partita molto difficile ma speravamo di riuscire a fare una bella figura. Quello che in ogni caso ha facilitato la nostra partita è che abbiamo grande fiducia nei nostri compagni e nello staff. Oggi è andata male, volevamo dimostrare il nostro valore ma non è andata così".



RIGORE - "Stava andando sull'esterno e io volevo accompagnarlo fuori ma purtroppo l'ho toccato. Il contatto è stato lieve ma le regole sono così e basta un minimo tocco per fischiare un rigore".