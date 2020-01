Ilija Nestorovski, attaccante dell'Udinese, ha parlato al canale tematico del club friulano al termine della sfida con la Juve in Coppa Italia: "Volevamo giocare bene, sfruttare questa opportunità, ma abbiamo incontrato una squadra forte. Il risultato è pesante, guardiamo avanti e concentriamoci sul Milan. Gli errori di questa sera vanno cancellati, ci dobbiamo lavorare. In campionato siamo in ottima forma, andiamo a Milano per fare punti. Con questo spirito possiamo migliorare come squadra, se ognuno dà il 100%, sgomita per un posto. La concorrenza fa bene a tutti".