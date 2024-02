Intervenuto ai microfoni di Radio Serie A, il calciatore dell'Udinese Nehuen Perez è tornato a parlare della vittoria ottenuta contro la Juve nel posticipo di lunedi.'Ci si prepara sempre per vincere, sapevamo che non era una partita facile a Torino e sapevamo di dover soffrire. La squadra è stata molto forte mentalmente e abbiamo fatto un grande risultato. Dobbiamo capire che in questa posizione di classifica non dobbiamo sbagliare nulla e stare sempre concentrati. Avevamo bisogno di una vittoria come quella con la Juventus'.