Udinese-Milan: Maignan lascia il campo

Durante il primo tempo di Udinese-Milan, Mike, portiere dei rossoneri, ha interrotto la partita per denunciare cori razzisti dalla curva dell'Udinese, avvicinandosi alla panchina e discutendo con il tecnico Pioli. L'arbitro Maresca, dopo una consultazione con gli assistenti, ha ripreso il gioco. Al 33º minuto, la partita è stata nuovamente sospesa, con il portiere francese che ha manifestato contro i cori discriminatori. La situazione evidenzia l'importanza della lotta contro il razzismo nel calcio, sollevando interrogativi sulla necessità di misure più severe per affrontare questo problema persistente.Stando a quanto raccontato da DAZN, Mike Maignan ha deciso di lasciare il campo insieme ad Adli. Decisione che ha portato il capitano rossonero, Theo Hernandez, a sospendere la partecipazione del Milan: in campo, al 34', c'è soltanto l'Udinese. E la partita riprende solo dopo qualche minuto...