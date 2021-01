Fra pochissimi minuti la Juventus affronterà all'Allianz Stadium l'Udinese di Rodrigo De Paul, giocatore che è stato nel mirino di Paratici per un certo periodo, continuamente al centro delle voci di mercato in uscita, ma ancora saldamente nel progetto della squadra friulana. Nonché recordman di questa seria per chilometri percorsi palla al piede, unico ad averne percorsi più di 4. Ecco cos'ha detto a Dazn su di lui Pasquale Marino, direttore sportivo dell'Udinese, nel prepartita della sfida alla Juve: "I Pozzo non muovono mai i top player a gennaio: De Paul andrà via in estate, sempre che arrivino le giuste richieste. C'è rabbia per l'ultimo risultato col Benevento, una sconfitta inaspettata che ci ha feriti".