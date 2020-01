Pierpaolo Marino, a Rai Sport, ha parlato di Juve-Udinese.



LA SFIDA - "Ormai è passato un mese da quando siamo venuti a giocare qua in campionato ma la mentalità della squadra è cresciuta molto. Stasera poi siamo curiosi di vedere come si comporteranno quei giocatori che di solito hanno poche occasioni di giocare da titolari. Ci sono tanti volti nuovi rispetto alla sfida con il Sassuolo e sono curioso di vedere lo spirito del gruppo dopo la bella vittoria contro il Bologna nell'ultimo turno di Coppa Italia".



PUSSETTO - "Lui è stato ceduto ma la nostra rosa attualmente offre già delle soluzioni interne, chiaro che se poi dovesse uscire ancora qualcuno faremo altri movimenti. Per il momento non pensiamo di intervenire in quel settore".