All’indomani della vittoria contro la Juventus per 2-1, il direttore tecnico dell’Udinese Pierpaolo Marino ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva commentando la prestazione: “Ieri la Juve ha disputato un buon primo tempo ma poi è calata e siamo venuti fuori noi. È una Juve che ha sottovalutato l'Udinese che recentemente aveva messo in difficoltà Napoli e Atalanta".



SULLA POSIZIONE IN CLASSIFICA – "Siamo sempre stati lontani dalla zona retrocessione, tranne quando alcuni episodi ci sono girati a sfavore”



SU GOTTI – “Quando c'è stata la crisi di Tudor abbiamo cambiato per problemi di equilibri interni allo spogliatoio e abbiamo pensato a lui”



SUGLI STADI – “Non abbiamo riconciliato la gente con il calcio e a Udine abbiamo avuto quegli infortuni che il presidente prevedeva. È bene che si finisca questo campionato, ma non si può andare avanti con gli stadi vuoti.



SUL MERCATO - “Il problema di tutti i club medio-grandi o medio-piccoli è quello di riuscire a trattenere i campioni. Noi cercheremo di costruire un futuro con giocatori che hanno voglia di partecipare ad un progetto".