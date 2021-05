Pierpaolo Marino, direttore, sportivo dell'Udinese, ha parlato di De Paul a Sky Sport: "Non è che debbo elevare il valore del prodotto. Ma se mi fate parlare dal punto di vista umano, dico che l'uomo supera il fuoriclasse. Che sia un fuoriclasse è sotto l'occhio di tutti, io che da due anni sono qui e vivo con loro, dico che è un valore impareggiabile. Dico che il fuoriclasse è figlio dell'uomo. Il lato umano è stato uno dei fattori fondamentali. Chi se lo può permettere? Non faccio i conti nelle tasche degli altri. Ho visto che negli ultimi mercati, quando si è parlato di giocatori di indiscutibile classe poi i soldi da qualsiasi parte del mondo sono arrivati. Guardo anche all'estero. Da direttore sportivo guardo il bilancio ma guardo pure alla potenzialità della squadra. Chi deve arrivare con le richieste giuste, magari arrivi il più tardi possibile".



UN PROBLEMA - "Se può nascere un problema di rapporti? De Paul ha avuto un riadeguamento del contratto non più di 10 minuti fa, ci ho messo 5 minuti. E' un ragazzo che per i suoi sentimenti verso l'Udinese non ci ha mai creato un problema. Dobbiamo essere anche sensibili alle sue aspettative. Ma non farà mai un passo sbagliato nel rapporto, altrimenti cadrebbe tutto e ci scommetto che con De Paul non ci sarebbero problemi. Anche per il legame che ha con l'ambiente e la città, dove ha avuto anche la nascita di una bambina. Non vedo un problema. Siamo una società solida, grazie alla proprietà e abbiamo la capacità di reggere banco. De Paul è socio autorevole, non si mette in contrapposizione".