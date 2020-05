Pierpaolo Marino, dt dell'Udinese, nell'intervista concessa a Udinese Tv parla anche del caos legato alle date della Coppa Italia: "Non ci sono stati litigi, Inter e Juventus avevano manifestato dei dubbi sulle date scelte. Ma è stato chiarito subito, il Governo ha preteso di iniziare con la Coppa Italia per avere una settimana in più. Per questo si fanno recuperi. Il Governo è molto cauto, non ci sono stati litigi. C’è stato un voto all’unanimità. A noi sta benissimo, il pericolo degli infortuni viene ridotto perché ci sono ulteriori 10 giorni in più per prepararsi. Poi ci saranno partite ogni tre giorni, ma almeno cercheremo di prepararci meglio”.