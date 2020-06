Pierpaolo Marino, dirigente dell'Udinese, ha parlato della possibilità che il campionato di Serie A possa terminarsi sfruttando il calcolo dell'algoritmo scelto dalla Federazione. Ecco le sue dichiarazioni a Radio Sportiva: "​Non mi aspetto nulla dal Consiglio e non riesco a prevedere molto. L’Udinese è dalla parte del merito sportivo: si stravolgerebbe qualunque cosa se i criteri delle classifiche fossero stilati con aritmetica e o algoritmi qualora non finisse il campionato. Un club non può accettare una decisione simile. In generale il calcio non dovrebbe stravolgere i campionati e ci auguriamo che la stagione possa essere terminata sul campo con classifiche definite"