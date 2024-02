L'attaccante dell'Udinese, Lorenzo Lucca, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Udinese Tonight, dove è tornato a parlare della gara vinta contro la Juve nell'ultimo turno di campionato."È stata una partita dura, soprattutto a livello mentale. Arrivavamo da alcune gare precedenti in cui abbiamo perso qualche punto che avremmo potuto portare a casa. Siamo contenti, è una vittoria che migliora il morale in vista del Cagliari. Quello sarà uno scontro diretto. In settimana parlando con Walace gli avevo confessato di avere un buon presentimento. Pensavo che avremmo vinto. Sabato durante la rifinitura mi si è avvicinato e mi ha detto: “Anch’io, Lori“.