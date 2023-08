L'attaccante dell'Lorenzoha parlato ai microfoni del suo club dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Catanzaro, lanciando un messaggio allain vista del match di campionato. Ecco il suo commento: "Le partite sono sempre da giocare, nel primo tempo siamo passati subito in vantaggio ma ci siamo fatti riprendere; all’intervallo il mister ci ha spiegato cosa fare meglio e nel secondo tempo abbiamo seguito le sue indicazioni. Sono contento per la squadra che ha passato il turno, adesso ci aspetta la prima giornata di campionato, dobbiamo riposare e pensare solo alla Juventus".