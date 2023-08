Anche il centrocampista dell'Sandiha parlato ai canali ufficiali del suo club dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Catanzaro, in cui ha anche segnato un gol, facendo un accenno all'imminente esordio in campionato contro la. Ecco il suo commento: "Vincere aiuta a vincere, è sempre bello farlo e lavoriamo per questo. Il prossimo obiettivo è la Juve, giochiamo in casa e vogliamo vincere".