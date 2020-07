Kevin Lasagna contro la Juve va in tribuna, gioca Nestorovski. Affaticamento muscolare per l'attaccante dell'Udinese, il più pericoloso dell'attacco friulano, che non va nemmeno in panchina nel match della Dacia Arena contro i bianconeri. Al suo posto gioca l'ex Palermo Nestorovski, che dovrà spaventare la difesa della Juve e provare a colpirla per vincere e inseguire la salvezza.