Il centrocampista classe 2002 dell'Lazarha fatto una rivelazione inedita sulla, che domenica affronterà alla Dacia Arena nell'ultima giornata di campionato. Ecco le sue parole ai microfoni di The Italian Football Podcast: "Con la Juventus sarà una bella sfida. In passato sono stato vicino a vestire la maglia bianconera, ma la trattativa non è mai entrata nel vivo. Su di me c’era anche il, ma ha solo mostrato interesse nei miei confronti".