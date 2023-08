La Juventus affronterà l'Udinese nell'esordio in campionato; partita in programma alladomenica alle 20:45. Di seguito le scelte di Andrea Sottil per sfidare la squadra di Massimiliano Allegri. Lazar Samardzic è stato convocato ma dovrebbe partire dalla panchina.Silvestri; Perez, Bijol, Masina; Ebosele, Zarraga, Walace, Lovric, Zemura; Thauvin, Beto