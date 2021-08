L'Udinese affronterà la Juventus domenica alle 18:30 alla Dacia Arena per la prima giornata della Serie A 2021-2022. Un appuntamento importante a cui arrivare preparati. E come si è preparata oggi la squadra di mister Gotti?

Scopriamolo attraverso il comunicato ufficiale del club friulano: "Allenamento di giornata fissato al mattino per l'Udinese con gli uomini di Gotti che hanno sostenuto una seduta lavorando per reparti, alternata a lavoro in palestra.

Domani la squadra sosterrà un test amichevole contro il Legnago a Manzano e tornerà in campo al Bruseschi giovedì mattina."