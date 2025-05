Udinese, Karlstrom avvisa la Juventus: 'Ce la giochiamo a viso aperto'. Poi l'elogio a Locatelli

Getty Images

Tuttosport ha intervistato, pilastro dell'che domenica affronterà laall'Allianz Stadium: "All’andata anche se abbiamo perso 2-0 nel secondo tempo le opportunità per fare goal non ci sono mancate", le sue parole. "I bianconeri hanno una buona rosa, con giocatori di qualità in grado di fare sempre la differenza. Ma devo essere sincero: quando li abbiamo sfidati eravamo un po’ troppo nervosi. Adesso siamo molto più consapevoli dei nostri mezzi e pronti. All’Allianz ce la giochiamo a viso aperto".

Le parole di Karlstrom verso Juventus-Udinese

Karlstrom ha poi aggiunto: "Di base non amo focalizzarmi troppo sui singoli avversari. Non importa chi mi troverò davanti: l’importante è rimanere freddi, concentrati. Difendere e attaccare tutti insieme. A chi ruberei qualcosa? Mi piacciono molto. Manuel è solido, non sbaglia mai un passaggio; Khéphren è fortissimo nella progressione palla al piede. Due caratteristiche che mi farebbero comodo (ride ndr.)".E sul percorso stagionale della squadra friulana: "Forse non meritavamo di perdere alcune delle ultime partite. Ma alla fine raccogli quel che semini, quindi se oggi siamo dodicesimi è perché ci siamo guadagnati questa posizione. In estate il club ha cambiato allenatore e preso diversi giocatori nuovi. Il prossimo anno saremo più competitivi, ne sono certo. In queste ultime due partite con Juventus e Fiorentina avremo modo di dimostrarlo".