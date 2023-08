Christian Kabasele, nuovo difensore centrale dell'Udinese, ha parlato a TV12 dell'esordio in campionato contro la Juve: ""Un bel modo di iniziare il mio viaggio in Serie A. So che sono probabilmente la squadra più odiata in Italia, ma ho tanti amici che tifano Juventus e sarà una partita speciale. Spero che lo stadio sia pieno e sono sicuro che saremo pronti per iniziare il campionato contro un team di questo calibro".