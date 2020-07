Lo scudetto, il primo per Sarri, il nono consecutivo per la Juve. C'è questo in palio nella serata della Juventus a Udine, con l'Udinese che si gioca la salvezza e i bianconeri pronti a chiudere definitivamente il discorso. Per il titolo servono tre punti, così da avere la certezza aritmetica. E la curiosità, circolata nelle ultime ore, è che la Juve sarà in campo a giocarsi lo scudetto a Udine, come nel 2002, in quel 5 maggio in cui il primo a festeggiare fu Antonio Conte, da capitano della Juve. Oggi è lui il principale sconfitto, l'attuale allenatore dell'Inter, che pareggiando 0-0 contro la Fiorentina ha aperto le porte al titolo in anticipo.



Tanti i temi della gara, che vede Sarri vicino al primo trofeo italiano, ma anche un Cristiano Ronaldo scatenato a un solo gol da Felice Borel, miglior marcatore di sempre in una singola stagione a quota 31 gol. Accadeva nel 1933/34. Di fronte a Sarri ci sarà Gotti, suo ex vice, ora pronto allo sgambetto per inseguire la salvezza. Appuntamento alle 19.30 con Udinese-Juve.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



UDINESE (3-5-2) – Musso; Nuytinck, Ekong, Rodrigo Becao; ter Avest, Fofana, de Paul, Zeegelaar, Sema; Nestorovski, Okaka.



JUVENTUS (4-3-3) – Szczesny; Danilo, Rugani, de Ligt, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Rabiot; Bernardeschi, Ronaldo, Dybala.