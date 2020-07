Lo scudetto, il primo per Sarri, il nono consecutivo per la Juve. C'è questo in palio nella serata della Juventus a Udine, con l'Udinese che si gioca la salvezza e i bianconeri pronti a chiudere definitivamente il discorso. Per il titolo servono tre punti, così da avere la certezza aritmetica. Ecco le scelte di Sarri e Gotti.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



UDINESE (3-5-2) – Musso; Nuytinck, Ekong, Rodrigo Becao; ter Avest, Fofana, de Paul, Zeegelaar, Sema; Nestorovski, Okaka.



JUVENTUS (4-3-3) – Szczesny; Danilo, Rugani, de Ligt, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Rabiot; Bernardeschi, Ronaldo, Dybala.