Dal sito ufficiale della Juventus:"Quello di Paulo Dybala, arrivato dopo 2 minuti e 3 secondi, è il gol più rapido della Juventus all'esordio in un campionato di Serie A nell'era dei tre punti a vittoria.Paulo Dybala ha segnato nove gol e fornito sette assist contro l’Udinese in Serie A: dal 2004/05, da quando entrambi i dati sono a disposizione, solo Francesco Totti contro il Parma (13G 7A) ha realizzato almeno sette reti e fornito almeno sette assist contro una singola avversaria in Serie A.Per la prima volta nella sua carriera in Serie A Juan Cuadrado ha segnato un gol nella prima giornata di campionato (e anche un gol nella sua prima partita stagionale in campionato).Per la prima volta nella sua carriera in Serie A Juan Cuadrado ha segnato un gol nella prima giornata di campionato (e anche un gol nella sua prima partita stagionale in campionato).La Juventus ha subito almeno due gol alla prima partita stagionale di Serie A per la terza volta nell’era dei tre punti a vittoria, ma aveva vinto le prime due contro Perugia (1998) e Chievo (2018).Per la prima volta dal 2004/05 (da quando il dato è a disposizione) la Juventus ha segnato con i primi due tiri del campionato".