UDINESE - JUVENTUS 2-2(3' Dybala, 23' Cuadrado, 51' rig. Pereyra, 83' Deulofeu)Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir (93' Zeegelaar); Molina, Arslan (80' Jajalo), Walace, Makengo (57' Deulofeu), Udogie (57' Stryger Larsen); Pereyra, Pussetto (80' Okaka). A disp: Padelli, Scuffet, Cristo, Palumbo, Samardzic, Ianesi, De Maio. All. GottiJuve (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur (90' Locatelli), Ramsey (60' Chiellini), Bernardeschi (60' Kulusevski); Cuadrado (74' Chiesa), Morata (60' C. Ronaldo), Dybala. A disp: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Pellegrini, Kaio Jorge, Rugani, Ranocchia. All. AllegriArbitro: Ivano PezzutoAMMONITI Szczesny (J), Walace (U), Kulusevski (J), C. Ronaldo (J)