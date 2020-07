Leonardo Bonucci salterà il possibile match scudetto tra Juve e Udinese in programma giovedì sera (ore 19.30) alla Dacia Arena). Il difensore bianconero, infatti, era diffidato nella partita contro la Lazio ed è stato ammonito nel finale per fallo da rigore su Ciro Immobile. Facile che al posto del 19 bianconero ci sarà Daniele Rugani, a sua volta entrato negli ultimi minuti della partita con la Lazio. La Juve può vincere lo scudetto a Udine con i tre punti e la sconfitta o il pari dell'Inter in casa con la Fiorentina. Il non tricolore consecutivo può arrivare anche con un punto a Udine e la sconfitta dell'Inter coi viola.