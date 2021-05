La Juventus ieri nella partita domenicale delle 18 valida per la 34^ giornata di Serie A, è scesa in campo con l'umore piuttosto teso, tra scudetto aritmetico all'Inter, incertezze sul futuro di organico, allenatore e persino dirigenti, e necessità assoluta di tenersi agganciata al treno Champions. E i risultati si sono visti sul campo dell'Udinese, con un gol preso ingenuamente nel primo tempo da Molina e quel ribaltone compiuto negli ultimi dieci minuti per opera del solito Cristiano Ronaldo (col numero 98 e 99 con la maglia della Juve, numero 776 e 777 totali in carriera).

Qui di seguito gli highlights di Udinese-Juventus 1-2: