Dybala ha segnato sette gol e fornito sei assist contro l’Udinese in Serie A: quella friulana è la squadra contro cui ha partecipato a più reti nel massimo campionato.



Ma quella contro l'Udinese non è una gara speciale solo per la Joya, bensì anche per altri tre bianconeri. Sul sito ufficiale della Juve si legge: "LA PRIMA DI ALEX SANDRO... Il primo gol del terzino della Juventus Alex Sandro in Serie A è arrivato proprio contro l'Udinese in Friuli nel gennaio 2016.



...LA PRIMA DI RUGANI... Daniele Rugani ha disputato la sua prima gara in Serie A nell’agosto 2014 contro l'Udinese, con l’Empoli.



... E LA PRIMA DI RODRIGO Il primo gol del centrocampista della Juventus Rodrigo Bentancur in Serie A è arrivato proprio contro l'Udinese nell'ottobre 2018".