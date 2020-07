La CAN di Serie A ha reso noti gli arbitri che dirigeranno le ultime due gare della 35ª giornata in programma domani, giovedì 23 luglio: per la Juventus, impegnata domani sera alle 19.30 con l'Udinese, toccherà a Irrati. Piccinini per la sfida tra Lazio e Cagliari.



Le designazioni complete



UDINESE – JUVENTUS Giovedì 23/07 h. 19.30

IRRATI

PRENNA – IMPERIALE

IV: AURELIANO

VAR: NASCA

AVAR: GALETTO



LAZIO – CAGLIARI Giovedì 23/07 h. 21.45

PICCININI

LONGO – SCATRAGLI

IV: DI MARTINO

VAR: ROCCHI

AVAR: COSTANZO