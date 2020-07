di Lorenzo Bettoni

Juve in vantaggio 1-0 alla Dacia Arena grazie ad un gradissimo gol di Matthijs de Ligt. Un risultato che basterebbe ai bianconeri per vincere il nono scudetto consecutivo ma c'è ancora tempo e questo calcio post-lockdown ci ha insegnato che non bisogna mai abbassare la guardia. La prima palla gol della partita è per i padroni di casa ce colpiscono il palo con...Danilo. Il difensore bianconero devia di testa un cross proveniente dalla sinistra con Szczesny che può solo guardare. Poi la Juve sale in cattedra, ha de palle gol con Dybala e Ronaldo e pure i friulani sfiorano l'autorete. Allo scadere della frazione il capolavoro dell'olandese che per ora vuol dire scudetto.



