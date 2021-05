4







di Cristiano Corbo

Sabbie mobili. E la Juve non riesce a uscire, dal momento e dalle difficoltà. Al quaranticinquesimo, sul campo dell'Udinese sono i bianconeri friulani a festeggiare: 1-0 per i padroni di casa. Ha segnato Molina, su uno scambio veloce che ha preso alla sprovvista tutti, McKennie in primis.



La reazione juventina è stata però lenta, macchinosa, affidata esclusivamente ai guizzi di Juan Cuadrado. Ha giocato sempre in orizzontale, senza azzardare un tocco centrale e in generale prendendosi poche responsabilità. Sembra un film già visto, probabilmente lo è. E i finali, in questa stagione, sono sempre stati amari. O quasi.



Dal flop dei singoli a quello generale della guida tecnica, a fine primo tempo di Udinese-Juve sono davvero in pochi a salvarsi. Di certo, tra questi non c'è Andrea Pirlo. Ma è tutto nella gallery dedicata, qui in basso...