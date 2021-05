Sarà anche per la festa scudetto dell'Inter che si andava celebrando proprio in quegli stessi minuti, ma i tifosi della Juve hanno trovato ben poca soddisfazione nella vittoria in rimonta contro l'Udinese, in una gara pur fondamentale per l'accesso alla prossima Champions League. Su Twitter e Instagram il morale dei sostenitori bianconeri è basso, nonostante la doppietta decisiva di Cristiano Ronaldo: si sprecano le critiche nei confronti di Pirlo e della squadra, e come prevedibile è Federico Bernardeschi il più bersagliato. Della partita giocata dall'esterno di Carrara rimarrà soprattutto uno stop sbagliato che in molti hanno paragonato a quello più "celebre" di Sturaro (altro giocatore all'epoca poco amato dalla tifoseria).