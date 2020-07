Sono 91 i precedenti in Serie A tra Juventus e Udinese: i bianconeri hanno ottenuto 62 successi contro i 12 dei friulani, completano 17 pareggi.



La Juventus, sul proprio sito ufficiale, presenta così la gara: "DAL 2015... L’ultimo successo dell’Udinese in Serie A contro la Juventus è arrivato nell’agosto 2015, 1-0 con Colantuono in panchina; da allora sette vittorie e un pareggio per i piemontesi, che nel periodo hanno realizzato 24 reti, una media di tre a partita.



DAL 2011... La Juventus non perde nel girone di ritorno contro l’Udinese dal 2011, quando i friulani vinsero tre incontri di fila nella seconda parte di stagione: da allora sei successi piemontesi e due pareggi.



COSI' A UDINE In Serie A, Udinese e Juventus si sono affrontate 45 volte in Friuli, con un bilancio di cinque vittorie casalinghe, 13 pareggi e 27 successi esterni.



I FRIULANI IN CASA L’Udinese non vince in casa da gennaio contro il Sassuolo: da allora per i friulani quattro pareggi e tre sconfitte".