Manca sempre meno all'esordio della Juve in campionato. I bianconeri affronteranno questa sera l'Udinese in trasferta. Massimiliano Allegri aveva qualche dubbio alla vigilia che però è stato sciolto nelle ultime ore. In difesa, c'è Alex Sandro e non Gatti mentre sulla sinistra, ecco Cambiaso. Di seguito la probabile formazione scelta dal tecnico livornese.Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah, Miretti, Locatelli, Rabiot, Camabiaso; Chiesa, Vlahovic.