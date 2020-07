2









Maurizio Sarri parla a Juventus Tv dopo la sconfitta contro l'Udinese: "Le partite in questo periodo sono tutte strane purtroppo, abbiamo fatto un buon primo tempo in cui abbiamo avuto pazienza, abbiamo preso il gol del pareggio in un momento abbastanza morto della partita e lì probabilmente abbiamo sbagliato la reazione nel senso che per vincere a tutti i costi abbiamo avuto una reazione più di pancia che non di testa, è un periodo in cui restare ordinati in campo, vista la stanchezza delle squadre, è più importante della tecnica in questo momento, questo voler vincere a tutti i costi ci ha portato al disordine e a prendere un gol in contropiede al 93".



CERTEZZE - "Penso che sia una fase della stagione in cui è difficile restare applicati, concentrati e lucidi dal punto di vista mentale per 90 minuti, quando vai in confusione arrivano queste partite strane e questi risultati che girano. Noi invece dovremmo restare calmi, sereni, ordinati e cercare di fare partite più logiche possibili. Con la Samp chiederò fondamentalmente questo, che non è un momento della stagione in cui le partite si possono vincere di forza. Prevale essere lucidi e ordinati più che altre qualità".