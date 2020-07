3









Intercettato dai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Juventus Maurizio Sarri ha commentato la sconfitta contro l'Udinese per 2-1: "Rimontati? Negli ultimi tempi è cosi un po' per tutti, anche nella partita di oggi abbiamo perso ordine, abbiamo preso il pareggio dopo aver fatto un buon primo tempo. Abbiamo cominciato ad essere disordinati e abbiamo portato la partita su un binario pericoloso. L'abbiamo persa al 93esimo perchè volevamo vincerla a tutti costi"



SULLE RIMONTE - "In questa fase della stagione è facile, le squadre giocano in condizioni diverse dalla normalità, le squadre più aggressive fanno più fatica, ritengo che l'ordine ora è più importante dell'aggressività".



SU GOTTI - "Gotti si salvava lo stesso, a noi dispiace molto per aver perso questa partita come è normale che sia"



ANCORA SUI BLACKOUT - "Questo penso sia innegabile. In questo momento della stagione è difficile rimanere fisicamente efficienti per 90 minuti, le partite sono tutte strane, non hanno una logica predefinita e l'inerzia cambia molto facilmente. Il momento è particolare, molto probabilmente in questo momento conta essere più ordinati, dobbiamo imparare a giocare in queste condizioni"



SULLA CHAMPIONS - "Non sono ancora proiettato così in là, penso alle prossime partite, alla Sampdoria. Perchè è da un paio di settimane che dico che fare punti è difficilissimo e il campionato lo sta dicendo per tutte le squadre. Poi penseremo alla Champions"



SULL’ORDINE - "È difficile recuperarlo per l'intera partita, perchè la stanchezza mentale è di più di quella fisica. Non ce l'abbiamo fatto ad avere lo stesso livello d’ordine per tutta la partita, e il pareggio cci ha portato ad una reazione più scomposta, invece dovevamo giocate con serenità e ordine"



SU PJANIC - "Ha un problema all'addutore, ma niente di particolare. Non penso che queste partite facessero per lui"



SU BONUCCI E CHIELLINI - "Giorgio è mancato per tutta la stagione, è qualcosa su cui si è posta l’attenzione ma nel lungo periodo un difensore di questa portata e di questa grande personalità sarebbe stato molto utile. Ma la stagione è andata così, quindi dobbiamo andare oltre a queste problematiche"



SUI 38 GOL SUBITI - "Abbiamo avuto anche 12 rigori contro, non è un numero che solitamente subiscono le grandi squadre. Ma è cresciuto per tutti, è un record di tutti i tempi, anche se a noi percentualmente è salito di più".​



SUI GOL - "Abbiamo Higuain fuori, e in condizione ci può risolvere queste situazioni con squadre più chiuse, e anche lui è fuori per infortunio. Dobbiamo fare bene con quelli che abbiamo, gli infortuni sono stati tantissimi e purtroppo come abitudine per la Juve nelle ultime stagioni, ma dobbiamo fare bene anche senza".