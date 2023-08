La Gazzetta dello Sport analizza i principali episodi arbitrali della sfida di ieri tra, promuovendo Antoniocon un 6.5. Questa l'analisi della rosea: "Al minuto 18 scatta il rigore per la Juventus ed è l’episodio che maggiormente è sotto la lente d’ingrandimento: su tiro di, il difendente dell’Udinesesi deve girare in fretta, il suo braccio sinistro resta largo (quindi non congruo) e impattando il pallone intercetta la traiettoria della conclusione verso la porta. Rapuano assegna subito il rigore: decisione ok. Più tardi, minuto 21, Rapuano decide per un non-rigore nel contatto (lieve)in area della Juve: il check silenzioso del Varconferma che trattasi di sfioramento e non impatto decisivo. Corrette le ammonizioni conche rischia il secondo giallo per pestone (in ritardo) su: Rapuano dà il vantaggio senza sanzionare. Ok, lo 0-3 di Rabiot: lo tiene in gioco Bijol. No allo 0-4:in fuorigioco".