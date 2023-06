Sono quattro i diffidati del match tra Udinese e Juventus. Solo uno tra le fila bianconere, ovvero Adrien Rabiot, che in caso di ammonizione salterebbe il primo match di campionato della prossima stagione. Un falso problema per la Juve visto che il francese non rinnoverà il contratto. Success, Ebosele e Lovric sono invece i diffidati dell'Udinese.