Matthijs De Ligt, futuro leader della difesa della Juventus, da buon olandese è uno di quei difensori che non disdegnano la proiezione offensiva per andare a far sentire la propria presenza e cercare la via della rete. In questa stagione ha segnato solo un gol, nella recente vittoria contro il Parma all'Allianz Stadium, il 21 aprile. L'ultima rete in trasferta, invece, risale alla scorsa stagione: 23 luglio 2020, alla Dacia Arena contro l'Udinese (match poi perso dalla Juve di Sarri). Esattamente lo stesso stadio e lo stesso avversario di questa sera. Chissà che De Ligt non senta un'aria particolare favorevole in Friuli.