Eccola qua, la nuova Juve. Che di 'nuovo', sia chiaro, ha ancora poco. Ha gli esterni, Weah e Cambiaso. Teoricamente pure l'attitudine: attaccare e non farsi conservatrice, cambiare il giropalla e aggredire, stare comunque più alta. Nuova perché differente, differente perché all'apparenza si mostrerà qualcosa che finora non si è ancora visto.A partire da una spinta costante sugli esterni: da una parte è pronto Weah, al debutto in Serie A; dall'altra Cambiaso si gioca un pezzo di titolarità con Kostic, e sembra favorito.Ma quale squadra vedremo a Udine, nella prima di 38 gare importantissime?