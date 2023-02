Vittoria sofferta per la Juventus Primavera contro l'Udinese, Finisce 0-1 grazie al super gol di Tommaso Mancini. Le pagelle dei bianconeri.: due uscite nel primo tempo con il tempismo perfetto salvano la Juve, Montero ringrazia.non riesce a incidere in zona offensiva, qualche difficoltà nel secondo tempo a contenere gli attacchi dell'Udinese.vince la maggior parte dei duelli aerei, prestazione di grande solidità.: non deve ricorrere a particolari salvataggi, è come spesso accade il primo costruttore di gioco.: spinta continua e di qualità sulla fascia, sfiora il gol in due occasioni. Un pizzico di sfortuna e un pizzico di imprecisione.dà ordine alla squadra con la capacità di mantenere il possesso anche in spazi stretti e situazioni complicate.: prova di sostanza in mezzo al campo senza particolari spunti (dal 64' Ripani, 6): si fa vedere nel primo tempo con un'azione solitaria, sostituito a inizio secondo tempo (dal 64' Hasa, 6): ad ogni tocco dà la sensazione di far parte di una categoria differente, e così è, anche quando non trova il gol o l'assist come oggi.: grande momento di fiducia per Mancini, al quarto gol nelle ultime quattro di campionato. E che gol, bellissimo e importante.imprendibile nei primi 20 minuti, sfiora il gol ma pecca di precisione. Nella ripresa non riesce a incidere (dal 64' Anghelé, 6).(6,5): dominio nel primo tempo, poi sofferenza nel finale ma nel complesso meritata la seconda vittoria consecutiva della Juve.